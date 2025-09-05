Sucesso na Expofeira, Icetec expande para o Amazonas e Pará

Fábrica de máquinas de gelo do Amapá aumentou a produção e apostou em máquinas maiores, com capacidade de produzir 1,5 tonelada por dia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Icetec é a primeira fábrica de máquinas de gelo do Amapá. Fundada pelo empresário Isaac Alcolumbre (do saudoso Cine Imperator), a empresa atende todas as atividades comerciais que necessitam de gelo rápido e limpo. Este ano a Icetec repetiu o sucesso da Expofeira de 2024, quando todas as máquinas foram vendidas ainda durante o evento (além de encomendas). O Portal SN conversou com o CEO da fábrica.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior