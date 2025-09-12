Suspeito confessa ter matado garimpeiro a facadas, estripado e jogado corpo no rio

Crime ocorreu há uma semana no município de Pedra Branca do Amapari, a 190 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 28 anos confessou ter matado um garimpeiro a golpes de faca, aberto o abdômen da vítima, retirado os órgãos internos e lançado o corpo no Rio Amapari para tentar ocultar o crime. O caso ocorreu após uma discussão em uma área de garimpo, no município de Pedra Branca do Amapari, interior do Amapá.

De acordo com o delegado Walter Ferreira, a vítima foi atacada na sexta-feira (5) da semana passada. Depois da execução, o acusado tentou destruir provas ao arrastar o corpo até o rio, onde o jogou já estripado.

O cadáver foi localizado dias depois em operação conjunta da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

Após representação da autoridade policial, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi capturado no município vizinho de Serra do Navio, a cerca de 210 km de Macapá. Durante a abordagem, ele admitiu a autoria do crime, segundo a Polícia Civil.

O homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, permanece sob custódia e deverá passar por audiência para definição de sua situação processual.