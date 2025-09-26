Suspeito de integrar ‘Bonde da Morte’ do PCC em Macapá morre em confronto com GTA

Tiroteio entre o criminoso e os policiais ocorreu no Cidade Nova, na zona lesta da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em Macapá morreu nesta quinta-feira (25) durante uma intervenção do Grupo Tático Aéreo (GTA). O confronto ocorreu no bairro Cidade Nova, zona leste da capital.

Raylan Costa dos Santos, de 20 anos, era apontado pela polícia como responsável por recrutar, armar e disponibilizar veículos aos membros do chamado “Bonde da Morte”, grupo envolvido em ataques a rivais.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, o suspeito morava no bairro Brasil Novo, mas estava escondido em uma residência no Cidade Nova. Ao tentar abordá-lo, ele abriu fogo contra os policiais e acabou baleado.

A arma utilizada, um revólver calibre 38 com três munições intactas e três deflagradas, foi apreendida e encaminhada à perícia. No celular do suspeito, a polícia encontrou mensagens em áudio enviadas a outro membro da facção. Nelas, ele instrui o comparsa sobre o uso de armas – que ele descreve como “ferramentas” – e orienta como distribui-las, deixando algumas para a “segurança da quebrada” e outras para os “linhas de frente do bonde”.