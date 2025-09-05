Suspeitos de movimentar dinheiro em contas para facção são presos no Amapá

Por OLHO DE BOTO
Suspeitos de integrar um esquema de movimentações financeiras ilícitas para beneficiar uma facção criminosa foram presos nesta sexta-feira (5) em Macapá, durante a Operação Saldo Zero. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Os nomes dos suspeitos capturados não foram divulgados pelas autoridades.
De acordo com as investigações, os alvos usavam contas pessoais para movimentar grandes quantias de dinheiro, o que levantou indícios de lavagem de capitais em favor da organização criminosa. O volume expressivo das transações levou o Ministério Público do Amapá (MP-AP) a representar judicialmente pelas prisões e buscas.
Os mandados foram cumpridos em diferentes pontos da capital, incluindo os bairros Infraero I, Infraero II, Ilha Mirim e Central, além do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen).
O Portal SN acompanhou a chegada de dois presos ao Complexo Cidadão Promotor Mauro Guilherme, sede do MP no Centro de Macapá. Uma mulher foi capturada no bairro Infraero I pela Força Tática da Polícia Militar, enquanto um homem foi preso no bairro Ilha Mirim pela Companhia de Choque do Bope. Também foi escoltada até o local, pela Polícia Penal, uma detenta do Iapen.
A operação foi coordenada pelo Gaeco e pelo Nimp, com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Batalhão de Força Tática, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo Tático Prisional (GTP). O MP não informou se todos os 5 mandados de prisão foram cumpridos, nem o que foi apreendido na ação desta manhã.