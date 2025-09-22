Tartarugalzinho quer ser o maior polo de criação de peixes e camarão do Amapá

Prefeito Bruno Mineiro articula parcerias com a Codevasf e governo estadual para impulsionar aquicultura e piscicultura no município

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, quer assumir o protagonismo na produção de pescado e camarão no Amapá. Para isso, o prefeito Bruno Mineiro (União) liderou uma comitiva que visitou unidades da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) nos estados de Sergipe e Alagoas, em busca de experiências de sucesso que possam ser replicadas no extremo norte do país.

A missão técnica teve como objetivo conhecer tecnologias produtivas, modelos de gestão e estratégias de sustentabilidade ambiental que consolidaram outras regiões como polos de aquicultura e piscicultura. Segundo Bruno Mineiro, a iniciativa é estratégica:

“Essa visita mostra o comprometimento de nossa gestão em transformar Tartarugalzinho em um centro de excelência na aquicultura e piscicultura. Estamos trazendo conhecimento, parcerias e soluções para aplicar em nosso território com apoio da Codevasf, governo estadual e produtores locais”, afirmou o prefeito.

Durante a agenda, a comitiva acompanhou de perto o funcionamento de tanques-rede, viveiros, sistemas integrados de criação de peixes e outros espaços administrados pela Codevasf. Houve também troca de experiências com técnicos sobre manejo, qualidade da água, logística de distribuição e práticas de sustentabilidade.

Com a implantação das soluções discutidas, a prefeitura projeta o aumento da produção local de pescado, geração de emprego e renda em comunidades ribeirinhas e rurais, fortalecimento da cadeia produtiva (envolvendo insumos, transporte, processamento e comercialização) e sustentabilidade ambiental (com práticas que preservem ecossistemas aquáticos).

De acordo com Bruno Mineiro, a visita a Sergipe e Alagoas é apenas o começo de um projeto estruturante para que Tartarugalzinho não seja apenas referência no Amapá, mas um modelo de desenvolvimento sustentável para toda a região Norte.