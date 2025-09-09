Temos celebrado nossas conquistas da maneira correta?

Números 29

O povo judeu criou rituais para lembrar momentos importantes após a libertação do Egito. Sempre no 7º mês, eles realizavam cerimônias como o Dia da Expiação e a Festa dos Tabernáculos. Esta última recordava as moradias que os israelitas precisaram construir durante a peregrinação no deserto, enquanto eram guiados por Deus. A verdadeira alegria nasce da gratidão. Será que temos celebrado nossas vitórias da maneira certa? A Ele toda a honra, glória e nossa gratidão. Tenha uma ótima terça-feira (9) com nosso Senhor Jesus!