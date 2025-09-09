Última noite da Expofeira teve participação emocionada de moradores de Tartarugalzinho

Bruno Mineiro e Liliane Abreu levaram 14 contemplados em campanha nas redes sociais para viver a experiência do maior evento do Amapá

Da REDAÇÃO

Uma noite de muita animação marcou a participação de moradores de Tartarugalzinho no encerramento da 54ª Expofeira do Amapá. A ação foi organizada por Bruno Mineiro e Liliane Abreu, que conduziram uma comitiva de 14 pessoas contempladas em uma campanha nas redes sociais.

O grupo saiu de van rumo a Macapá, onde aproveitou cada momento da programação: assistiu ao show da dupla Jorge & Mateus, brincou nos parques, visitou estandes e ainda teve a oportunidade de conversar com o governador Clécio Luís e o vice-governador Teles Júnior.

A iniciativa proporcionou aos ganhadores um momento especial de lazer, cultura e integração, fortalecendo o vínculo entre a comunidade de Tartarugalzinho e um dos maiores eventos do estado.