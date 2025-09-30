Último dia para credenciamento da sociedade civil na COP30; entenda quem pode participar

Inscrições devem ser feitas pelo Portal Brasil Participativo até hoje (30); conferência ocorre em novembro de 2025

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O prazo para que organizações da sociedade civil brasileira se candidatem a integrar a delegação nacional na COP30 se encerra nesta terça-feira (30). O processo, aberto no dia 12 de setembro, é feito por meio do Portal Brasil Participativo. Após essa etapa, a confirmação final de credenciamento será realizada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

A COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém, e deve reunir representantes de quase 200 países, além de entidades internacionais, setor privado e movimentos sociais. Clique aqui para inscrever sua organização.

Quem pode participar

1. Sociedade civil organizada: Organizações Não Governamentais (ONGs), movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, entidades sindicais e instituições acadêmicas (faculdades e universidades).

2. Privado: Organizações, associações representativas do setor produtivo.

3. Subnacionais: Representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Estados, Municípios e do Distrito Federal.

4. ⁠Povos indígenas – O credenciamento para as comunidades e povos indígenas será conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

Também podem participar da conferência jornalistas credenciados junto à UNFCCC, além de delegações oficiais dos países, entidades observadoras internacionais e publico geral.

Zona Azul e Zona Verde: o que são e como funcionam

• Zona Azul: é o espaço oficial de negociações. Ali acontecem as plenárias, reuniões técnicas e encontros diplomáticos entre países. O acesso é restrito a delegações nacionais, organizações credenciadas e observadores autorizados pela ONU.

• Zona Verde: localizada no Parque da Cidade, será aberta ao público e dedicada à participação da sociedade civil. Nela, haverá estandes, palestras, exposições culturais, oficinas e debates. O objetivo é aproximar a população das discussões sobre mudanças climáticas. Ao contrário da zona azul, o acesso à zona verde, espaço de livre circulação pública, não está sujeito a processo seletivo de credenciamento.