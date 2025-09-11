“Uma grande turbina de negócios”, diz Clécio ao divulgar balanço oficial de R$ 1,1 bilhão da 54ª Expofeira

Balanço confirmou marco histórico de R$ 1,1 bilhão em negócios e público recorde de 2,6 milhões de pessoas rotativas em nove dias no Parque de Exposições da Fazendinha.

Por RODRIGO DIAS

Com o brilho dos holofotes ainda ecoando e a poeira do evento baixando, a 54ª Expofeira do Amapá se revela não apenas como um sucesso de público e entretenimento, mas como a “grande turbina do desenvolvimento” do Amapá.

O balanço oficial divulgado pelo governo nesta quinta-feira (11) confirmou o que muitos já sentiam: a feira de 2025 foi um marco histórico, gerando R$ 1,1 bilhão em negócios e atraindo um público recorde de 2,6 milhões de pessoas rotativas em nove dias no Parque de Exposições da Fazendinha.

O governador Clécio Luís, em sua coletiva, foi enfático ao detalhar a estratégia por trás do evento, que elegeu o propósito econômico como sua principal estrela.

“A Expofeira voltou para ficar. O principal é o propósito de desenvolver o Amapá. Por isso, ela é, ao mesmo tempo, uma grande vitrine para o mundo e essa grande turbina de negócios”. E os números provam que essa turbina funcionou a todo vapor.

Negócios

Os R$ 1,1 bilhão em negócios fechados durante o evento se espalham por diversos setores, mostrando a diversidade da economia amapaense. O destaque fica para a mina Tucano, com R$ 582 milhões em negociações, um gigante que sozinho já impulsionaria o balanço.

A REURB (Regularização Fundiária Urbana), um conjunto de ações para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial e titular os ocupantes, foi um dos projetos que teve avanços na Expofeira do Amapá, resultando em R$ 15 milhões em projetos de regularização fundiária durante o evento.

Mas a vitalidade econômica não se resume a grandes projetos. Outros setores também performaram com resultados impressionantes:

Crédito: A instituição financeira Basa firmou R$ 139 milhões em contratos.

Setor Imobiliário: Foram movimentados R$ 24 milhões.

Concessionárias de veículos: R$ 6 milhões.

Gastronomia e entretenimento: A força do setor de serviços se fez sentir, com R$ 12,6 milhões em gastronomia e R$ 5 milhões em bebidas e entretenimento. Empresas do Selo Amapá geraram R$ 609 mil.

Pequeno empreendedor

O empreendedor popular gerou R$ 7,2 milhões em negócios, mostrando que a Expofeira é um espaço para todos, do grande investidor ao pequeno vendedor de cachorro-quente. R$ 5 milhões em comercialização de bebidas e entretenimento. O projeto minha primeira empresa foram R$ 575 mil. No parque de diversões foram movimentados R$ 1,5 milhão.

O setor agropecuário, pilar do desenvolvimento do estado, também colheu grandes frutos, com R$ 139 milhões no Plano Safra e R$ 95 milhões em máquinas e implementos agrícolas da Codevasf. O Amapá Agro Summit sozinho movimentou R$ 12 milhões, confirmando a Expofeira como um ponto de encontro estratégico para o agronegócio nacional e internacional. Foram R$ 2 milhões em leilão e comercialização direta, R$ 124 mil dos expositores do Rurap e R$ 127 na vitrine do empreendedor.

Logística

A Expofeira de 2025 foi um verdadeiro espetáculo de logística e segurança. A presença de 2,6 milhões de visitantes em nove dias transformou Macapá, elevando a ocupação de hotéis e pousadas para 98%, com 100% de ocupação no centro da capital. O evento atraiu 13 mil turistas da ponte Binacional e 7 mil que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Macapá.

O evento reuniu mais de 100 empresários do Brasil e do mundo. Foi a primeira vez que o setor de petróleo e gás esteve presente na Expofeira atraindo dezenas de executivos da petrobras e outras empresas do segmento.

No quesito segurança, a feira foi um exemplo, registrando zero ocorrências graves e apenas 13 capturas de foragidos da justiça, mostrando o sucesso do planejamento estratégico. A sustentabilidade também teve seu espaço, com a coleta de 131 toneladas de resíduos, dos quais 3 toneladas foram recicladas.

Foram 15 shows nacionais, 488 atrações nacionais e 21 segmentos culturais contemplados em 10 espaços de apresentações culturais. Foram 5 mil profissionais da cultura, 9 equipes no festival de aparelhagens e 8 canduras ao título de rainha.

O sucesso da Expofeira, segundo o governador, é o resultado de uma estratégia iniciada na campanha eleitoral. A feira não é apenas uma festa, mas uma plataforma que atrai investidores, gera empregos e consolida o Amapá no cenário nacional e internacional.

“A relevância da Expofeira reside, portanto, nos resultados econômicos alcançados,” afirmou Clécio Luís.

Com a promessa de que a Expofeira “voltou para ficar”, o Amapá se projeta para o futuro com uma economia fortalecida e a confiança de que o evento anual será cada vez mais uma vitrine e uma turbina de desenvolvimento. O legado de 2025 não são apenas os shows e a diversão, mas a prova concreta de que o estado está pronto para decolar.