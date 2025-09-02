União Brasil pede exclusão de vereadora dissidente em comissão da Câmara

Partido alega infidelidade partidária de Luana Serrão após aproximação com a prefeitura

Por SELES NAFES

O União Brasil pediu nesta terça-feira (2) a exclusão da vereadora Luana Serrão, ainda filiada à legenda, da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Macapá. O requerimento não precisa ser votado.

Luana tinha sido indicada para ser integrante efetiva da comissão no início deste ano, mas a parlamentar decidiu romper com o próprio grupo político ao aceitar cargos na prefeitura de Macapá. A irmã dela foi nomeada como diretora do Bioparque da Amazônia pelo prefeito Antônio Furlan (MDB).

“A conduta da representante do União Brasil (Luana) tem sido caracterizada pela evidente infidelidade partidária, uma vez que se opõe a seguir orientação partidária. As imagens da vereadora com o chefe do poder executivo municipal são públicas e notórias. Sua aliança é pessoal”, relatou o vereador Japão, 1º secretário da mesa diretora, ao ler em plenário o requerimento da legenda.

Ainda no documento, o União Brasil citou a ação ajuizada por Luana Serrão no TRE contra o partido, pedindo a desfiliação por justa causa. A parlamentar alega que é perseguida dentro do partido por ser mulher, tese julgada improcedente pelo tribunal.

Além dessa ação, Luana também ajuizou ação contra o presidente da CMM, Pedro Dalua (também do União), alegando irregularidades na condução da sessão que resultou na instalação de uma CPMI para investigar o prefeito pelas agressões a jornalistas no último dia 17 de agosto, no famoso episódio do “mata-leão”. O pedido de liminar nesse processo foi indeferido ontem (1º) pelo desembargador Carmo Antônio de Souza, do Tribunal de Justiça do Amapá.

O partido ressaltou ainda que o TSE entende que a infidelidade partidária não é caracterizada apenas quando o parlamentar muda de partido, mas quando se afasta das diretrizes políticas da legenda.

Luana se manifestou durante a sessão, mas evitou entrar no tema. Ela afirmou que não conseguiu ter acesso antecipado ao requerimento no sistema da Câmara.

“Não dá pra fazer às escuras”, alfinetou.

“Sigo firme nos meus princípios”, acrescentou.

Com a leitura do requerimento, a mesa diretora deve publicar uma portaria atendendo o pedido do partido.