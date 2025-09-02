Veja quais vereadores votaram contra uso da tribuna pelo Sinsepeap

Por 11 voto a 7, parlamentares da base do prefeito impediram que representante do Sinsepeap fizesse explanação sobre a categoria

Por SELES NAFES

Por 11 votos a 7, vereadores da base de apoio do prefeito Furlan (MDB) conseguiram impedir, na sessão desta terça-feira (2), que um representante do Sindicato dos Servidores em Educação do Amapá (Sinsepeap) use a tribuna da Câmara Municipal para falar sobre a categoria e a rede de educação municipal.

O requerimento, de autoria do vereador Banha Lobato (União), pedia o uso da tribuna pelo sindicalista Ruan Lincoln Pires Barrida, membro da executiva municipal do Sinsepeap no próximo dia 17 de setembro.

Votaram contra o requerimento os vereadores:

Bruno Igreja (MDB) líder do prefeito na Câmara

Elenice (Podemos)

Marcelo Dias (PRD)

Carlos Murilo (Podemos)

Ezequias (PSD)

Luana Serrão (União Brasil)

Alexandre Azevedo (Podemos)

Gian do NAE (PRD)

Luany Favacho (MDB)

Maraína Martins (Rede)

Paulo Nery (PSD)

Votaram a favor do uso da tribuna:

Pedro Dalua (União), presidente

Joselyo (PP)

Pastora Léia Pelaes (PDT)

Alessandro (PDT)

Margleide Alfaia (PDT)

Cláudio Góes (SD)

Banha Lobato (União)

Japão (SD)

O autor do requerimento classificou os votos dos vereadores como um ato contra a categoria.

“Quero me dirigir a todos os profissionais da educação. Temos que respeitar essa categoria, independentemente da bandeira partidária. Lamentável que os colegas não aprovem um requerimento para que seja exposto o que está acontecendo”, avaliou Banha Lobato.

O vereador citou denúncias sobre as condições das escolas municipais.

“Atendi um pedido para ir ao Morada das Palmeiras porque a escola estava sem aulas por falta de pagamento da energia. Tiveram que remover a merenda porque estava estragando. R$ 17 mil de talões atrasos da escola. Estranho os senhores não deixarem um professor vir aqui falar a verdade. Não faço oposição sem a verdade”, acrescentou.