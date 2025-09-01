Vendedor de água famoso nas redes sociais morre após passar mal na Expofeira do Amapá

Cariri veio do Pará para Macapá, para vender água mineral nas arenas de show da Expofeira.

Por RODRIGO DIAS

O vendedor ambulante Roberto Carlos Silva, de 51 anos, conhecido nas redes sociais como “Cariri”, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º) após passar mal enquanto trabalhava na 54ª Expofeira do Amapá.

Famoso pelo bordão irreverente “Água caral… água, vocês não tenhu sede não caral…”, ele conquistou seguidores com seu jeito ‘estupidamente carismático’ de vender água nos estádios e eventos do estado do Pará, especialmente em Belém.

Segundo relatos de pessoas próximas, ele já havia se sentido mal no sábado (30), mas optou por continuar trabalhando no evento. Na madrugada de segunda (1º), passou mal novamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima sem pulso.

Uma equipe do Samu iniciou procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Cariri foi entubado no local e levado para o hospital estadual de Santana, mas não resistiu e faleceu momentos após dar entrada.

Vendedor ambulante há mais de 20 anos, Roberto Carlos ganhou notoriedade nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde acumulava mais de 46 mil seguidores. Em seu perfil, compartilhava a rotina de trabalho e viagens. Sua última publicação, no domingo (31), mostrava-o almoçando na orla de Macapá.