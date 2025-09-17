Vendedor de frutas é morto com tiro na testa diante da esposa durante feira lotada

Crime ocorreu na Feira do Zerão, no fim da tarde de terça-feira, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O feirante José Vieira Lobato Júnior, de 28 anos, foi executado na frente da esposa enquanto trabalhava na venda de frutas e polpas em uma feira no bairro Zerão, zona sul de Macapá. O crime ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (16), por volta de 17h30, em meio a uma grande movimentação de clientes.

Júnior costumava montar a barraca todas as terças e quintas-feiras, sempre acompanhado da esposa, que o ajudava nas vendas. Ela presenciou o momento do ataque.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, dois homens chegaram de bicicleta e um deles, descrito como alto, moreno, magro, usando blusa preta de mangas compridas e boné vermelho, efetuou os disparos sem se intimidar com a multidão. Júnior foi atingido por quatro tiros — um na testa, um no pescoço e dois nas costas. O ataque gerou pânico entre os frequentadores da feira, que correram em tumulto, enquanto os criminosos aproveitaram para fugir. O tenente Tércio Cid destacou a frieza dos assassinos:

“Conversando com a esposa da vítima, eles estavam na feira onde são vendedores, estavam na labuta aqui na feira, chegaram dois indivíduos de bicicleta, quando um deles desferiu todos os disparos em Júnior. É um local muito movimentado, muitas pessoas, essa feira daqui é bastante frequentada, mas os assassinos não se intimidaram”, ressaltou o oficial.

A vítima era conhecida como Júnior e não tinha passagens pela polícia. Ele morava em uma ocupação recente próxima ao Conjunto Hospital de Base e Habitacional São José, no bairro Buritizal. A polícia investiga se a execução tem relação com uma tentativa de homicídio sofrida recentemente pelo irmão dele, no município de Santana, a 17 km da capital.

A PM teve bastante trabalho para isolar a cena do homicídio, porque a vítima foi morta dentro do perímetro da feira e dezenas de curiosos cercavam o corpo. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e iniciaram os levantamentos para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação. O corpo de Júnior foi removido pela Polícia Científica enquanto a feira continuava movimentada.