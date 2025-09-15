Vídeo liga suspeito morto em operação da Patamo a assalto em Fazendinha

Troca de tiros ocorreu no Habitacional Macapá, nesta segunda-feira (15), na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

O homem que morreu durante confronto com policiais militares nesta segunda-feira (15), no habitacional Macapaba, é um dos dois assaltantes que agiram com extrema violência em um roubo a uma amassadeira de açaí na Fazendinha, do outro lado da cidade. O crime ficou conhecido porque a gravação da ação criminosa ganhou as redes sociais.

A informação é da Companhia Independente de Patrulhamento Tático com Apoio de Motocicletas, que trocou tiros com Jorge William Brito Barros, conhecido como “Baby”.

O confronto aconteceu após denúncia de moradores, que relataram à equipe da Patrulha Tática Móvel (Patamo) a presença de um indivíduo armado ameaçando pessoas na quadra 3 do conjunto habitacional, próximo ao bloco 29. Ao chegar ao local, os militares avistaram o suspeito, que portava um revólver calibre .38 e, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se refugiar no apartamento 403 do bloco.

De acordo com o relato do tenente Adervan, o homem atirou contra a equipe mesmo após os policiais se identificarem. A guarnição respondeu à agressão e conseguiu conter o suspeito, que foi atingido durante o revide. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Científica realizou a perícia e fez a remoção do corpo.

Segundo a Patamo, Baby e um comparsa roubaram o proprietário de uma batedeira de açaí no distrito da Fazendinha, no dia 19 de maio deste ano. Nas imagens, enquanto ele pega o dinheiro do estabelec imento, o comparsa desfere diversas coronhadas contra o trabalhador, utilizando uma arma semelhante à que foi apreendida após a troca de tiros de hoje, um revólver prateado. O armamento tinha 5 munições deflagradas.

“Baby” era apontado como integrante de facção criminosa, possuía histórico de crimes violentos e tinha um mandado de prisão em aberto.