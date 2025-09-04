Você Telecom cria serviço de rastreamento para pecuária e agricultura no Amapá

Num estado onde há muitos casos de furtos de gado, a Você Telecom acaba de criar o Você Agro, um serviço de rastreamento que cria uma espécie de “cerca virtual” com a chamada “internet das coisas”. Essa tecnologia permite ao pecuarista saber a exata localização de cada cabeça de gado. Essa tecnologia tem aplicação para outras atividades da pecuária e até da agricultura, indepentemente da região onde a propriedade rural estava localizada. Hoje, a Você Telecom está preparada para oferecer internet em qualquer localidade.
Ficha técnica
Entrevista: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior
Seles Nafes