Você Telecom cria serviço de rastreamento para pecuária e agricultura no Amapá

Monitoramento com internet e satélite permitirá monitoramento até do gado

Compartilhamentos

Num estado onde há muitos casos de furtos de gado, a Você Telecom acaba de criar o Você Agro, um serviço de rastreamento que cria uma espécie de “cerca virtual” com a chamada “internet das coisas”. Essa tecnologia permite ao pecuarista saber a exata localização de cada cabeça de gado. Essa tecnologia tem aplicação para outras atividades da pecuária e até da agricultura, indepentemente da região onde a propriedade rural estava localizada. Hoje, a Você Telecom está preparada para oferecer internet em qualquer localidade.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior