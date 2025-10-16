1,6 mil casos em 2025: violência contra idosos dispara e delegada fala sobre crimes

Lívia Pontes aponta urgência em ações de prevenção e conscientização social; evento em Macapá debate tema

Por RODRIGO DIAS

A violência contra a pessoa idosa atinge patamares preocupantes na capital. Dados revelados pela delegada Lívia Pontes, titular da 5ª Delegacia de Polícia (DP) e coordenadora estadual da Operação Virtude, mostram que em 2024 foram registrados mais de 2.150 boletins de ocorrência envolvendo idosos como vítimas. Em 2025, o número já ultrapassou 1.600 ocorrências, mesmo estando ainda no curso de outubro.

“Esses números nos chamam a atenção e precisam fazer com que a gente reflita e se dedique à pessoa idosa a reprimir, mas sobretudo a prevenir os delitos praticados contra esse público”, destacou a delegada Lívia Pontes.

A delegada falou sobre o tema nesta quarta (22), durante o “Dia D da Operação Virtude”, uma grande ação interinstitucional realizada ao ar livre no Museu Sacaca, em Macapá. A operação, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em âmbito nacional, é coordenada no estado pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e conta com apoio de outros órgãos.

Ao detalhar as ocorrências mais comuns, a delegada Lívia elencou a violência patrimonial como o tipo mais frequente.

“Infelizmente, os golpes de uma forma geral se enquadram nesse tipo de violência, a apropriação indevida dos bens e rendimentos da pessoa idosa”, explicou.

Ela citou como exemplo o furto mediante fraude, onde familiares usam o rendimento do idoso como “extensão do seu salário”, utilizando o cartão indevidamente, contratando operações de crédito sem autorização ou retendo o cartão.

Em segundo lugar, a delegada citou o abandono e a negligência, destacando que “muitas vezes 10 filhos não cuidam de uma mãe”, resultando em omissão de cuidados ou maus-tratos, humilhação e discriminação. O terceiro tipo mais registrado é a violência moral e psicológica, que inclui crimes contra a honra, discriminação e o etarismo.

Caso chocante

A delegada relembrou um caso que a marcou durante sua atuação na 5ª DP: um idoso em situação extremamente precária.

“Um senhor já de idade bem avançada que a nossa equipe encontrou em situação precária, em um ambiente completamente insalubre, sujo de fezes, sujo de urina, jogado no colchão velho, cheio de escaras, feridas já infectadas,” relatou.

A vítima foi resgatada e encaminhada para uma instituição de longa permanência, e o filho foi preso em flagrante.

“É para combater esse tipo de ação e outras mais que essa operação está sendo realizada hoje, essa ação de forma conjunta,” afirmou.

Dia D da Operação Virtude: prevenção e qualidade de vida

O evento no Museu Sacaca buscou intensificar as ações preventivas e promover um momento de integração entre os órgãos que compõem a rede de proteção à pessoa idosa. A programação, que visa a valorização e o cuidado, reúne 10 instituições e órgãos federais (como o INSS), municipais (Prefeitura de Macapá) e do Governo do Estado (Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública).

As atividades incluíram serviços de saúde, aulas de funcional, atendimentos de fisioterapia, orientações jurídicas e sobre direitos do consumidor e serviços previdenciários.

“Não basta viver mais, a gente precisa viver mais e com qualidade, e esse é um dos objetivos do dia de hoje,” concluiu.

Como denunciar

A delegada Lívia Pontes ressaltou a importância da participação da sociedade, lembrando que a responsabilidade é “do estado, da sociedade, da família”. A população pode denunciar qualquer forma de violência contra a pessoa idosa:

Registro de ocorrência: em qualquer delegacia mais próxima (será encaminhada à 5ª DP);

Internet: registro online;

Disque 100: canal gratuito, cuja informação é checada pela polícia.