1,6 mil casos em 2025: violência contra idosos dispara e delegada fala sobre crimes

22, outubro, 2025
Foto: Rodrigo Dias/Portal SN
Lívia Pontes aponta urgência em ações de prevenção e conscientização social; evento em Macapá debate tema
Por RODRIGO DIAS

A violência contra a pessoa idosa atinge patamares preocupantes na capital. Dados revelados pela delegada Lívia Pontes, titular da 5ª Delegacia de Polícia (DP) e coordenadora estadual da Operação Virtude, mostram que em 2024 foram registrados mais de 2.150 boletins de ocorrência envolvendo idosos como vítimasEm 2025, o número já ultrapassou 1.600 ocorrências, mesmo estando ainda no curso de outubro.

“Esses números nos chamam a atenção e precisam fazer com que a gente reflita e se dedique à pessoa idosa a reprimir, mas sobretudo a prevenir os delitos praticados contra esse público”, destacou a delegada Lívia Pontes.

A delegada falou sobre o tema nesta quarta (22), durante o “Dia D da Operação Virtude”, uma grande ação interinstitucional realizada ao ar livre no Museu Sacaca, em Macapá. A operação, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em âmbito nacional, é coordenada no estado pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e conta com apoio de outros órgãos.

Ao detalhar as ocorrências mais comuns, a delegada Lívia elencou a violência patrimonial como o tipo mais frequente.

Infelizmente, os golpes de uma forma geral se enquadram nesse tipo de violência, a apropriação indevida dos bens e rendimentos da pessoa idosa”, explicou.

Idosos em evento que debateu, entre outros temas, a violência. Fotos: Rodrigo Dias/Portal SN

Ela citou como exemplo o furto mediante fraude, onde familiares usam o rendimento do idoso como “extensão do seu salário”, utilizando o cartão indevidamente, contratando operações de crédito sem autorização ou retendo o cartão.

Em segundo lugar, a delegada citou o abandono e a negligência, destacando que “muitas vezes 10 filhos não cuidam de uma mãe”, resultando em omissão de cuidados ou maus-tratos, humilhação e discriminação. O terceiro tipo mais registrado é a violência moral e psicológica, que inclui crimes contra a honra, discriminação e o etarismo.

Caso chocante

A delegada relembrou um caso que a marcou durante sua atuação na 5ª DP: um idoso em situação extremamente precária.

“Um senhor já de idade bem avançada que a nossa equipe encontrou em situação precária, em um ambiente completamente insalubre, sujo de fezes, sujo de urina, jogado no colchão velho, cheio de escaras, feridas já infectadas,” relatou.

Idosos tiveram atendimentos com 10 instituições

Delegada Lívia Pontes: combate à violência e acolhimento dos idosos

A vítima foi resgatada e encaminhada para uma instituição de longa permanência, e o filho foi preso em flagrante.

“É para combater esse tipo de ação e outras mais que essa operação está sendo realizada hoje, essa ação de forma conjunta,” afirmou.

Dia D da Operação Virtude: prevenção e qualidade de vida

O evento no Museu Sacaca buscou intensificar as ações preventivas e promover um momento de integração entre os órgãos que compõem a rede de proteção à pessoa idosa. A programação, que visa a valorização e o cuidado, reúne 10 instituições e órgãos federais (como o INSS), municipais (Prefeitura de Macapá) e do Governo do Estado (Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública).

As atividades incluíram serviços de saúde, aulas de funcional, atendimentos de fisioterapia, orientações jurídicas e sobre direitos do consumidor e serviços previdenciários.

“Não basta viver mais, a gente precisa viver mais e com qualidade, e esse é um dos objetivos do dia de hoje,” concluiu.

Evento na área externa do Museu Sacaca

Como denunciar

A delegada Lívia Pontes ressaltou a importância da participação da sociedade, lembrando que a responsabilidade é “do estado, da sociedade, da família”. A população pode denunciar qualquer forma de violência contra a pessoa idosa:

  • Registro de ocorrência: em qualquer delegacia mais próxima (será encaminhada à 5ª DP);

  • Internet: registro online;

  • Disque 100: canal gratuito, cuja informação é checada pela polícia.

Seles Nafes
