2º secretário municipal é denunciado por violência doméstica

Gracinildo Nunes, conhecido nas redes sociais como Nildo Nunes, foi exonerado após o caso repercutir na internet.

Mais uma denúncia de violência contra mulher provocou nova exoneração no primeiro escalão da Prefeitura de Macapá. O secretário extraordinário de Desenvolvimento Integrado (SEMDI), Gracinildo Nunes, conhecido nas redes sociais como Nildo Nunes, foi denunciado pela esposa por agressão física e verbal, na noite de sexta-feira (17). O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 32 anos, relatou que convivia com o secretário há cerca de oito anos, em uma relação marcada por conflitos, idas e vindas, e agressões anteriores. Ela afirmou que já havia solicitado medida protetiva contra o companheiro, mas o casal reatou o relacionamento neste ano.

Nesta nova denúncia, a mulher disse que foi ofendida com palavrões e chamada de “endemoniada” durante uma discussão no caminho de casa. Ao chegarem a residência, no bairro Novo Horizonte, zona norte da capital, o secretário teria desferido uma cotovelada e um soco no rosto da vítima, provocando ferimentos. As agressões teriam ocorrido na frente dos filhos menores.

No depoimento, a mulher contou ainda que Nildo Nunes a ameaçava, controlava sua rotina e possuía fotos e vídeos íntimos dela, além de ter ameaçado se matar caso ela decidisse pelo término do casamento. Ela também ressaltou à polícia que o relacionamento sempre foi instável e violento.

Poucas horas após a repercussão do caso, a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan, anunciou nas redes sociais a exoneração de Nildo Nunes.

“Acabo de tomar conhecimento da denúncia de agressão física contra o ex-secretário Gracinildo Nunes, feita por sua esposa. Venho a público manifestar minha indignação e dizer que nossa gestão já tomou as devidas providências, exonerando-o do cargo. A violência contra a mulher é inaceitável e não será tolerada em nenhuma circunstância”, afirmou Rayssa.

Este é o segundo caso de denúncia de violência doméstica envolvendo secretários do primeiro escalão da gestão do prefeito Antônio Furlan (MDB) em menos de um mês.

No início de outubro, o então secretário municipal de Assistência Social, Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, também foi afastado após ser acusado pela ex-companheira de abuso psicológico, invasão de privacidade e controle de rotina.

Assim como no caso anterior, a denúncia contra Nildo Nunes repercutiu fortemente nas redes sociais, ampliando o desgaste político da administração municipal e reforçando o debate sobre violência doméstica. O assunto dominou as redes sociais neste fim de semana. Nildo, que é conhecido por ser combatente aos opositores políticos do prefeito, logo apressou-se em restringir os seus perfis de rede social – até então abertos ao público.