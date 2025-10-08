8 são presos após desmatamento e venda ilegal de lotes em área pública de Macapá

A área desmatada e que estava sendo loteada e vendida fica atrás do Ifap da zona norte da capital do Amapá.

Da REDAÇÃO

Oito pessoas foram presas em flagrante por desmatamento e comercialização irregular de terrenos em uma área de domínio público localizada atrás do Instituto Federal do Amapá (Ifap), entre os conjuntos habitacionais Macapaba I e II, na zona norte de Macapá. Os suspeitos vinham devastando a vegetação nativa para demarcar e vender lotes por cerca de R$ 3 mil cada.

As prisões ocorreram durante ações da Polícia Civil ao longo do mês de outubro, após denúncias encaminhadas pelo Ministério Público Federal (MPF), que apontavam a existência de um loteamento irregular no local. As investigações apontaram que parte do grupo atuava abrindo clareiras na mata e ateando fogo na vegetação para limpar a área, enquanto outro integrante fazia o mapeamento geográfico por GPS a pedido de um dos investigados.

Na primeira incursão ao terreno, a equipe da 8ª Delegacia de Polícia da Capital encontrou quatro pessoas desmatando a floresta. Dias depois, em nova diligência, realizada no dia 24 de outubro, mais quatro indivíduos foram flagrados repetindo a mesma prática. A perícia técnica foi acionada para mensurar os danos ambientais provocados.

O delegado Dante Facchinetti, responsável pelas investigações, destacou que as ações de fiscalização continuarão sendo realizadas com frequência para coibir novas invasões.

“Retornamos no mesmo lugar, dia 24 de outubro, e novamente prendemos em flagrante mais quatro criminosos que estavam desmatando a floresta com o mesmo fim. Ressalto que a Polícia Civil está fazendo diligências frequentes no local e quem estiver cometendo esses crimes será preso em flagrante”, afirmou o delegado.

Todos os presos foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.