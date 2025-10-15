A experiência de viver um ‘RExPA’

O clássico paraense que vai muito além das quatro linhas e mobiliza paixões em todo o Estado

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Viver um RexPa é mais do que assistir a um jogo. É mergulhar em um ritual amazônico de paixão, rivalidade e resenha. Antes mesmo do apito inicial, o clássico já ferve nas esquinas, nas redes sociais e claro, no Ver-o-Peso, onde a “encarnação” corre solta. Remistas e bicolores trocam farpas, promessas e provocações que só quem vive o RexPa entende.

Horas antes da bola rolar, o torcedor encara o primeiro desafio: o trânsito rumo ao Mangueirão. Uma espécie de pré-jogo de paciência. Do lado azulino, o caminho é pela Augusto Montenegro, sempre fervendo de buzina e bandeira. Já os bicolores invadem a Centenário com o mesmo fervor. E dentro dos carros, o clima é de arquibancada: hinos, batuques, pré-jogo no rádio e o grito preso na garganta.

No estacionamento, a festa continua. Porta-malas viram caixas de som e o cheiro de “espetinho de gato” domina o ar. Por cinco reais, o torcedor garante a refeição sagrada: carne assada, farinha e pimenta à vontade. O verdadeiro combustível da torcida.

Pra quem chega em cima da hora, a fila na catraca é inevitável. Subir a rampa do Mangueirão e ver famílias inteiras vestidas de azul marinho ou azul celeste é entender que o RexPa é um patrimônio emocional do Pará. Crianças, senhores, jovens, todos unidos pela paixão que atravessa gerações.

Lá dentro, o espetáculo começa antes da bola. As arquibancadas cantam sem parar, embaladas pelas bandas das torcidas organizadas. E quem for ao estádio, vá preparado: água a R$ 10, cerveja a R$ 15 e uma pipoca grande a R$ 60 — o verdadeiro teste de amor ao time. A reclamação é unânime, mas ninguém deixa de comprar. É tradição sofrer até no bolso.

No clássico desta terça-feira (14), o Mangueirão pulsou. O Remo fez um mosaico triplo homenageando o Círio e, claro, provocando o rival. Já a torcida do Paysandu, mesmo com o time na lanterna da Série B, mostrou na garganta o que faltou em campo: garra e amor.

Teve de tudo

E o jogo… ah, o jogo! Teve de tudo. Gols, viradas, drama e um desfecho de cinema. O Remo abriu 2 a 0, viu o Papão empatar, e quando o empate parecia destino certo, Diego Hernandez acertou uma cobrança de falta perfeita aos 48 minutos do segundo tempo. Um golaço, daqueles que fazem até narrador perder o fôlego.

Final: Remo 3, Paysandu 2. Emoção, provocação e história. O RexPa mostrou mais uma vez por que é o clássico mais jogado do planeta — 780 edições de pura rivalidade. No total, 41.991 torcedores acompanharam o duelo, resultando em uma renda de R$ 1.785.330.

E quando o torcedor deixa o Mangueirão, ainda suando, rouco e feliz (ou inconsolável), uma certeza fica no ar: pode até mudar o placar, mas o amor pelo clube é imutável. E ano que vem… começa tudo de novo, provavelmente só no campeonato estadual, porque o Papão estará na Série C e o Remo, já garantido na B, tenta o sonho do acesso à Série A depois de mais de 30 anos longe da elite do futebol.