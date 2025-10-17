Açaí com peixe vira merenda em escolas de Tartarugalzinho

Alimentos da Agricultura familiar e da piscicultura de produtores rurais do município vão garantir merenda regionalizada e movimentar a economia.

Da REDAÇÃO

Os estudantes da rede municipal de ensino de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, passaram a receber uma merenda escolar preparada com alimentos produzidos por agricultores e piscicultores do próprio município. A iniciativa faz parte do programa Sabor Nosso, que leva às escolas refeições regionalizadas, com produtos frescos e nutritivos.

A proposta une dois objetivos centrais: garantir alimentação de qualidade aos estudantes e fortalecer a economia local. Entre os alimentos que agora compõem o cardápio escolar estão o pescado vindo da piscicultura de Tartarugalzinho e itens cultivados pela agricultura familiar, o que assegura que a produção da terra tenha como destino a mesa dos alunos.

O programa é resultado das políticas de investimento no setor produtivo adotadas pela prefeitura, voltadas à geração de renda e valorização do trabalho de quem produz no município.

Além do impacto econômico, a ação também melhora a educação, ao integrar nutrição de qualidade ao desenvolvimento escolar das crianças.