Ação solidária reúne comunidade carente de lazer para levar brincadeiras a crianças

Ação promovida por uma distribuidora da cidade ocorreu nesta terça-feira (14), no bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma ação solidária transformou um dia comum em alegria e diversão para crianças, e união entre famílias no bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá. O evento, realizado na terça-feira (14), reuniu dezenas de voluntários e contou com a presença de artistas e palhaços, que dedicaram a tarde para proporcionar momentos inesquecíveis às crianças da comunidade.

A iniciativa, promovida por uma conhecida distribuidora da cidade, marcou as comemorações do Mês das Crianças e atraiu centenas de moradores. O clima foi de festa do início ao fim: brincadeiras, jogos, apresentações, distribuição de brinquedos, lanches e refrigerantes animaram o público.

O ponto alto da programação foi o tradicional banho de mangueira oferecido pelo Corpo de Bombeiros, que arrancou gritos e gargalhadas da garotada. Nenhuma criança ficou sem um brinquedo ou um lanche, tudo fruto de doações feitas por clientes e amigos da organização.

De acordo com uma das organizadoras, Jade Quintela, o evento foi resultado da colaboração de muitas pessoas movidas pela solidariedade.

“Foi emocionante ver tanta gente envolvida, ajudando de coração. Amigos e clientes se uniram para tornar esse dia inesquecível. Cada brinquedo, cada pacote de lanche foi doado com amor. O sorriso das crianças é a maior recompensa que poderíamos ter”, afirmou.

Moradores também se emocionaram com o gesto. A dona de casa Benedita Moraes contou que a filha, de apenas um ano, ficou encantada com as apresentações.

“É muito bonito ver um gesto desses. A gente sente que foi feito com amor. Mesmo a minha bebê, tão pequena, se divertiu vendo tudo. Esses momentos ficam guardados na memória da gente”, disse.

A tarde terminou com música e a sensação de missão cumprida. A organização informou que já planeja realizar o evento novamente no próximo ano.