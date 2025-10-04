‘Acostumado’ a ficar com dinheiro de clientes em ações judiciais, advogado é suspenso

Caso foi investigado pela delegacia de Cutias do Araguari, a 130 km de Macapá, mas existem vários outros Boletins de Ocorrência contra o advogado pela mesma prática.

Da REDAÇÃO

Um advogado do Amapá foi indiciado por apropriação indébita após não repassar a um cliente o valor que recebeu em decorrência de uma ação judicial. O caso, ocorrido em Cutias do Araguari, a 130 km de Macapá, revela que o profissional já vinha sendo denunciado por práticas semelhantes em outros processos e boletins de ocorrência registrados no estado.

De acordo com as apurações, a vítima contratou o advogado em 2024 para representá-la em um processo judicial. Ao final da ação, em 2025, o pagamento devido deveria ter sido repassado à cliente, mas o valor foi depositado na conta do advogado, que não realizou a devolução.

“Durante as investigações, identificamos que o valor foi depositado em conta do advogado, mas a vítima não recebeu nada. Diante das evidências e do risco de que isso se repetisse, representamos pela suspensão do exercício da advocacia, medida que foi deferida pelo Judiciário”, explicou o delegado Aluisio Aragão Jr, da delegacia de Cutias.

Após tentativas frustradas de contato e a ausência do advogado ao interrogatório, o caso foi formalizado em boletim de ocorrência. A investigação também apontou que o profissional já responde a outros processos criminais por prática semelhante e figura como suposto autor em outros casos de apropriação de valores de clientes.

O inquérito policial já foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. O nome do profissional não foi revelado pelas autoridades.