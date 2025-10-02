Acusado de execução que foi filmada por comparsas é capturado

Investigado foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O homem apontado como autor dos disparos que resultaram na morte de Jaime Marques Correa, de 39 anos, foi preso pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) nesta quarta-feira (1º), no Centro Comercial de Macapá.

Outro suspeito de participação no crime, conhecido como “Galo Cego”, foi executado em abril deste ano. Além destes dois, mais envolvidos ainda estão sob investigação, incluindo um adolescente.

O ataque à vítima foi filmado por um dos criminosos. Para a polícia, o homem que aparece nas imagens perseguindo e atirando contra Jaime é João Max dos Santos Ferreira, que já tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Ele deverá ser encaminhado ao Iapen após a audiência de custódia.

As investigações da DHPP apontam ainda que a ordem para matar Jaime partiu de uma facção criminosa.

Relembre o caso

Era fim de noite de uma sexta-feira, 24 de novembro de 2024, e a rua estava deserta quando o silêncio foi rompido por diversos disparos de arma de fogo. Acionada por moradores, a Polícia Militar encontrou Jaime Marques Correa, de 39 anos, já sem vida, caído na Travessa Manoel Valente dos Santos, bairro Buritizal, zona sul de Macapá, com marcas de tiros no tórax e abdômen.

A execução ocorreu próximo a uma área controlada por uma facção criminosa, o que, aliado à ausência de testemunhas, dificultou a prisão do autor do crime na época.

Ainda no local, agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apuraram que Jaime possuía várias anotações criminais por violência contra mulheres.

Em um boletim de ocorrência registrado em 2019, ele teria agredido uma mulher em via pública e, em seguida, destruído a casa onde ela morava. Já em 2021, foi denunciado por perseguir outra vítima e quebrar o celular dela.

Os registros continuaram: em 2022 e 2023, Jaime chegou a ser preso pela PM após agredir uma mulher durante uma festa, e em 2024 voltou para a prisão por descumprir uma medida protetiva.