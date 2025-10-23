Acusados de causar incêndios para capturar tracajás e ovos são indiciados

Polícia Civil concluiu inquérito da Operação Protetor e aponta que os suspeitos atearam fogo em área de mata para caçar ilegalmente animais silvestres; um deles também responderá por porte ilegal de arma

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá indiciou dois homens por crimes ambientais após descobrirem que eles incendiaram uma extensa área de vegetação no município de Pracuúba, a 280 km de Macapá, para capturar tracajás e recolher ovos ilegalmente. As investigações foram conduzidas pelo delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), no âmbito da Operação Protetor dos Biomas.

De acordo com a apuração, os suspeitos provocaram o incêndio em uma região próxima à Comunidade do Breu, zona rural de Pracuúba. O alerta foi emitido pelo programa Brasil Mais, que monitora queimadas e desmatamentos em áreas sensíveis da Amazônia.

Quando os policiais chegaram ao local, constataram que o fogo havia sido usado para facilitar a caça de tracajás e a coleta de ovos, prática que ameaça a fauna nativa e causa sérios danos à vegetação.

Moradores da região indicaram os dois homens como responsáveis por caçadas recorrentes utilizando essa técnica. Durante as diligências, um dos investigados foi abordado quando retornava da mata transportando ovos de tracajá. Pouco depois, o segundo suspeito tentou fugir ao avistar a equipe policial, abandonando a motocicleta e se embrenhando na mata. Ele portava uma arma de fogo e uma caixa de isopor com tracajás vivos e mais ovos.

O primeiro a ser flagrado foi apresentado na delegacia e depois liberado para responder a inquérito. O segundo se apresentou e também foi indiciado. Os dois responderão pelos crimes de caça ilegal, destruição de área protegida e incêndio florestal. Um dos homens também responderá por porte ilegal de arma de fogo, conforme o Estatuto do Desarmamento.