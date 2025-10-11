Adolescente confessa morte de motorista e revela ter matado outro homem

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Amapá, na noite desta sexta-feira (10), por participação no homicídio do motorista de aplicativo Carlos Eduardo da Silva Miranda, de 35 anos.

No momento da captura, realizada por investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (DPS), o infrator estava com um revólver calibre 38 e seguia em um carro de aplicativo que foi interceptado na Baixada do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com os policiais, além de confessar envolvimento na morte do motorista, o adolescente relatou que estava a caminho da Vila Olímpica, no Bairro Nova Esperança, onde pretendia executar um faccionado rival.

Com a apreensão, dois dos três envolvidos na execução de Carlos Eduardo já foram detidos. A primeira captura ocorreu dias antes, quando a polícia apreendeu uma garota também menor de idade, que integrava o mesmo trio. O terceiro suspeito segue foragido.

Os passageiros e o segundo homicídio

Carlos Eduardo foi executado com três tiros na cabeça na noite da última quarta-feira (8), logo após finalizar uma corrida para dois homens e uma mulher na área portuária de Santana.

No local, os peritos constataram que os disparos foram feitos de dentro para fora do veículo, reforçando a tese de que o crime foi cometido pelos próprios passageiros. O homicídio, que pode estar ligado à guerra entre facções criminosas, segue sendo investigado pelo delegado Bruno Braz, titular da 1ª DPS.

Durante o depoimento, o menor também confessou ter matado outro homem, às margens do Canal Princesa Isabel, no bairro da Hospitalidade, também em Santana. O crime foi cometido em novembro do ano passado.