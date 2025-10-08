Aline volta a comandar a assistência social do governo e abre espaço para Fátima

Ex-deputada federal Fátima Pelaes deve reassumir cadeira na Câmara após retorno de Aline Gurgel ao governo Clécio Luís

Por SELES NAFES

Aos 66 anos, a ex-deputada federal Fátima Pelaes (ex-PSDB) está muito perto de voltar a ocupar assento na Câmara dos Deputados. A titular do mandato, Aline Gurgel, aceitou convite do governador Clécio Luís e foi renomeada para comandar a Secretaria de Assistência Social do Governo do Amapá. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial do Estado.

As duas estão filiadas atualmente no Republicanos. Aline havia tomado posse no dia 1º de agosto como deputada federal, após o longo processo das sobras eleitorais de 2020 julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do STF sobre o novo cálculo das sobras alterou metade da bancada amapaense de oito parlamentares.

Dias depois, o Portal SN revelou que havia uma articulação para que a suplente Fátima Pelaes fosse chamada a assumir a vaga caso Aline Gurgel retornasse ao governo — hipótese que se concretizou com a publicação do decreto de nomeação nesta terça-feira (7).

Ainda não há confirmação oficial sobre a data em que Fátima Pelaes tomará posse na Câmara dos Deputados. Aline ficou de protocolar hoje na Câmara pedido para se licenciar do mandato.