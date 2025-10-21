Alliny celebra autorização para exploração de petróleo: “Vitória do Amapá e do Brasil”

Da REDAÇÃO

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), deputada Alliny Serrão, comemorou nesta terça-feira (21) a autorização concedida à Petrobras para iniciar a exploração de petróleo na Margem Equatorial, área que abrange a costa amapaense. Para a parlamentar, a decisão representa “uma vitória histórica para o Amapá e para o Brasil”, abrindo novas perspectivas para a economia regional e nacional.

O licenciamento ambiental foi concedido na última segunda-feira (20) pelo Ibama, após cinco anos de análises, indeferimento, construção de hospital de fauna e simulações operacionais seguidas de informações extras exigidas pelo instituto. A estatal brasileira estima que poderá extrair até 6 bilhões de barris de petróleo na costa do Amapá, consolidando a Margem Equatorial como uma das maiores fronteiras energéticas do país. A decisão também encerra um longo período de impasse técnico e político em torno do projeto.

“Essa é uma conquista que traz esperança e oportunidades. Representa mais empregos, renda e o fortalecimento do Amapá como protagonista no desenvolvimento do país”, declarou Alliny Serrão.

A parlamentar ressaltou que a autorização é resultado de uma articulação institucional ampla, que envolveu o governo estadual, o Congresso Nacional e diversas lideranças locais.

“O Amapá tem mostrado que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Essa é a nossa missão: transformar o potencial em progresso com responsabilidade. Quando o Amapá se une, o Amapá vence”.