Amapá faz tour pela Europa e fecha acordos para exportação de açaí e produtos da biodiversidade

Portugal: Missão Europa levou cooperativas e startups do estado a feiras internacionais e resulta em contratos e novos centros de distribuição no continente

Por SELES NAFES

Uma comitiva do Amapá percorreu quatro países da Europa em uma verdadeira maratona de negócios que resultou em uma série de acordos comerciais para o setor da biodiversidade amazônica. A Missão Europa: Rotas da Integração Nacional foi promovida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MDIR) em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes). A jornada reuniu representantes de cooperativas e startups do Amapá, que agora se preparam para ampliar a presença de produtos amazônicos no mercado internacional.

A delegação foi formada pelo secretário nacional de Desenvolvimento Regional do MDIR, Daniel Fortunato; o presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira; o presidente da Cooperativa Central da Biodiversidade da Amazônia (Bioamazon), Gilcimar Pureza; e Patrícia Ferraz, representando a Unicafes. Também integraram a missão a Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade do Amapá (Bio+Açaí), de Paulo Moisés Ruy Secco, e a startup Amaztrace, de Victor Monteiro, especializada em gestão agrícola e rastreabilidade.

Negócios e acordos internacionais

A jornada começou em 29 de setembro, em Lisboa (Portugal), e seguiu por Madrid (Espanha), onde os representantes amapaenses participaram da Fruit Attraction, uma das maiores feiras do mundo dedicadas ao setor de frutas. Em seguida, o grupo passou por Colônia (Alemanha), onde visitou a Feira Anuga, considerada o maior evento de alimentos e bebidas do planeta.

O principal resultado da missão foi o acordo firmado entre a Bio+Açaí e o Porto de Sines, em Portugal, que cedeu espaço para a instalação de um Centro de Distribuição de produtos amazônicos, com foco inicial na exportação de “açaí premium do Amapá”.

Também foi assinado um pré-contrato com uma empresa espanhola distribuidora de açaí, prevendo o envio de um contêiner mensal do produto.

Além disso, a comitiva recebeu convite da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas) para integrar o grupo e teve convite para participar de novas feiras internacionais, como as que ocorrerão em dezembro, no Egito, e em fevereiro, em Dubai.

De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Missão Europa tem como principal objetivo prospectar negócios e abrir mercados para os produtos da agricultura familiar brasileira, em especial os oriundos da Amazônia.