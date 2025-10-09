Amapá faz tour pela Europa e fecha acordos para exportação de açaí e produtos da biodiversidade

Por SELES NAFES
Uma comitiva do Amapá percorreu quatro países da Europa em uma verdadeira maratona de negócios que resultou em uma série de acordos comerciais para o setor da biodiversidade amazônica. A Missão Europa: Rotas da Integração Nacional foi promovida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MDIR) em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes). A jornada reuniu representantes de cooperativas e startups do Amapá, que agora se preparam para ampliar a presença de produtos amazônicos no mercado internacional.
A delegação foi formada pelo secretário nacional de Desenvolvimento Regional do MDIR, Daniel Fortunato; o presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira; o presidente da Cooperativa Central da Biodiversidade da Amazônia (Bioamazon), Gilcimar Pureza; e Patrícia Ferraz, representando a Unicafes. Também integraram a missão a Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade do Amapá (Bio+Açaí), de Paulo Moisés Ruy Secco, e a startup Amaztrace, de Victor Monteiro, especializada em gestão agrícola e rastreabilidade.
Negócios e acordos internacionais
A jornada começou em 29 de setembro, em Lisboa (Portugal), e seguiu por Madrid (Espanha), onde os representantes amapaenses participaram da Fruit Attraction, uma das maiores feiras do mundo dedicadas ao setor de frutas. Em seguida, o grupo passou por Colônia (Alemanha), onde visitou a Feira Anuga, considerada o maior evento de alimentos e bebidas do planeta.
O principal resultado da missão foi o acordo firmado entre a Bio+Açaí e o Porto de Sines, em Portugal, que cedeu espaço para a instalação de um Centro de Distribuição de produtos amazônicos, com foco inicial na exportação de “açaí premium do Amapá”.
Também foi assinado um pré-contrato com uma empresa espanhola distribuidora de açaí, prevendo o envio de um contêiner mensal do produto.
Além disso, a comitiva recebeu convite da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas) para integrar o grupo e teve convite para participar de novas feiras internacionais, como as que ocorrerão em dezembro, no Egito, e em fevereiro, em Dubai.
De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Missão Europa tem como principal objetivo prospectar negócios e abrir mercados para os produtos da agricultura familiar brasileira, em especial os oriundos da Amazônia.