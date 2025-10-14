Amapá fica fora de apagão que afetou 20 estados na madrugada

ONS atribui pane a incêndio em reator da Subestação de Bateias (PR); interrupção tirou 10 mil MW do SIN e foi normalizada em até 2h30

Por SELES NAFES

O Amapá não foi afetado pelo apagão que atingiu 20 estados na madrugada desta terça-feira (14). De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), às 0h32, provocou a interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW) de carga, alcançando os quatro subsistemas do país: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Em nota, o ONS detalhou que o problema começou com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a instalação e abrindo a interligação entre Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

Os impactos por região foram estimados em 1.600 MW de perda no Sul, 1.900 MW no Nordeste, 1.600 MW no Norte e 4.800 MW no Sudeste/Centro-Oeste. No Amapá, o fornecimento seguiu estável, sem registro de queda de carga.

Em novembro de 2020, o estado experimentou 4 dias de apagão total e mais 18 dias de racionamento em sua pior crise energética. Nesta madrugada, internautas relataram interrupções em alguns bairros da capital, mas o serviço foi nornalizado. Não há informações sobre alguma ligação com o apagão nacional.

No caso do blecaute de hoje, “assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões.” A recomposição ocorreu de forma escalonada: Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste tiveram a carga retomada em até 1h30 após a ocorrência; no Sul, a normalização total levou cerca de 2h30.

O ONS informou ainda que realiza reunião nesta terça-feira (14) com os principais agentes envolvidos e que uma análise preliminar da perturbação será discutida até sexta-feira (17).