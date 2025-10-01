Amapá lança operação que mira violência patrimonial, maus-tratos e abusos contra idosos

Início da ação foi anunciado hoje (1º) em coletiva de imprensa com os coordenadores da operação.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A violência contra a pessoa idosa ganhou resposta articulada no Amapá com o início da Operação Virtude 2025. A ação, que mobiliza polícias, órgãos do governo e parceiros da sociedade civil, tem como foco crimes patrimoniais — como apropriação indevida de bens e estelionato — além de maus-tratos, negligência, violência física, moral e psicológica.

A iniciativa integra um esforço nacional coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com execução em todos os estados. No Amapá, a operação é conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Tribunal de Justiça e secretarias de áreas como Saúde e Educação. As ações incluem desde investigações e cumprimento de mandados até atividades educativas, como palestras, blitz e rodas de conversa.

De acordo com a delegada Lívia Pontes, coordenadora da operação no estado, o maior volume de denúncias recai sobre crimes de natureza patrimonial.

“Infelizmente, esse é o delito mais registrado. Em segundo lugar estão os maus-tratos e a negligência, seguidos por violência moral e psicológica. A ideia é unir esforços do Estado em todas as frentes, garantindo tanto repressão quanto prevenção”, explicou.

A população pode denunciar casos de violência contra idosos em qualquer delegacia, pela internet ou pelo Disque 100, canal nacional de proteção aos direitos humanos. Segundo a delegada, houve aumento significativo nas denúncias recebidas após o início da operação.

“Queremos pulverizar informação para além do público idoso. Ao conscientizar outras faixas etárias, criamos multiplicadores capazes de fortalecer o combate a esses crimes”, destacou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Cezar Vieira, ressaltou que a violência contra idosos é uma realidade em todo o Brasil e que o Amapá não está imune.

“É um crime que não pode ser tolerado. Nossa meta é mostrar à sociedade que a Segurança Pública do Estado não vai admitir abusos contra a pessoa idosa”, afirmou.

A Operação Virtude 2025 terá duração de 30 dias, com ações simultâneas em municípios do interior e na região metropolitana. No Amapá, cerca de 100 agentes de segurança estão mobilizados para atuar na repressão, prevenção e apoio às vítimas.