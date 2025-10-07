Amapá libera concessão de lavra para três mineradoras

Da REDAÇÃO
Três empresas do setor mineral receberam autorização para iniciar operações formais no Amapá, após concluírem todas as etapas de licenciamento ambiental e técnico exigidas pelos órgãos competentes. As concessões de lavra foram liberadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em parceria com o Governo do Estado, beneficiando a Empresa de Mineração e Pesquisa do Amapá (EMPA), a Tartarugalzinho Mineração LTDA e a Água Mineral Queiroz.
A medida marca um avanço na política de regularização e incentivo à mineração sustentável no estado, que busca fortalecer o setor e garantir segurança jurídica às atividades econômicas. O processo foi conduzido pela Secretaria de Estado da Mineração (Semin), responsável por intermediar os trâmites e acompanhar o cumprimento das normas ambientais e técnicas durante toda a operação das mineradoras.
De acordo com o secretário da pasta, Haolibamo Mamede Alles Barbosa, a liberação das concessões representa um passo importante na formalização e expansão do setor mineral amapaense.
“Essas empresas estão devidamente licenciadas, já passaram pelo processo de licenciamento junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), e agora receberam a autorização da ANM, tornando-se permissionárias do governo federal”, explicou o secretário.
A iniciativa está alinhada às metas do Plano de Governo da atual gestão, que tem como diretriz o fortalecimento da mineração industrial e comunitária, com geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável.
O empresário Marcos Said, proprietário da EMPA, destacou a relevância do apoio do Governo do Estado na consolidação do setor. “Nossa empresa existe há 44 anos e, com a certificação de lavra, vamos continuar gerando emprego e renda, fortalecendo o setor no estado”, afirmou.
O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, ressaltou a importância da parceria entre a gestão estadual e a ANM, que tem garantido avanços concretos para o segmento mineral. “Essa certificação é resultado de um trabalho conjunto, que traz mais credibilidade e novas oportunidades para o município e para o Amapá como um todo”, avaliou.
Com reservas expressivas de manganês, ferro, ouro, nióbio e calcário, o Amapá se consolida como um dos principais polos minerais da Amazônia. A expansão de empreendimentos licenciados reforça o compromisso do estado com o desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade ambiental, abrindo novas perspectivas para a indústria e para as comunidades locais.