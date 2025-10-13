Amapá recebe comenda nacional por avanço da alfabetização

A honraria foi entregue durante a 5ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Alfabetização, realizada em Brasília.

O Amapá foi reconhecido nacionalmente pelo progresso alcançado na alfabetização de crianças em idade escolar. O Estado recebeu a Comenda de Alfabetização Dom João Batista Portocarrero Costa, concedida pelo Ministério da Educação (MEC) a entes federativos e profissionais que se destacaram por resultados expressivos na aprendizagem na idade certa.

A honraria foi entregue pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, durante a 5ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Alfabetização, realizada em Brasília. O reconhecimento coloca o Amapá entre os estados que apresentaram os maiores avanços no Índice de Alfabetização, resultado de políticas públicas voltadas à formação continuada de professores, ao monitoramento pedagógico e à implementação do Programa Alfabetiza Amapá.

O programa, criado pelo governo estadual em parceria com o Ministério da Educação e com as redes municipais de ensino, tem como foco garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa envolve acompanhamento técnico, oferta de materiais didáticos e incentivo à adoção de metodologias ativas nas escolas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Amapá superou a meta estabelecida para 2024, registrando melhora significativa nos índices de leitura e escrita entre estudantes do ciclo inicial.

A comenda “Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa” foi criada na gestão de Alcolumbre à frente do Senado Federal, em maio de 2025. Nesta edição, foram homenageados cinco governadores: Clécio Luís (AP), Elmano de Freitas (CE), Mauro Mendes (MT), Raquel Lyra (PE) e Romeu Zema (MG).

“Levar educação a esses meninos e meninas exige esforço redobrado, criatividade, dedicação dos professores e compromisso do poder público. É por isso que a presença do Amapá, como único estado da região Norte a receber esta comenda, tem um valor tão especial”, afirmou o presidente do Senado.