Amapá recebe megaoperação militar que simulará guerra na Amazônia

Exercício das Forças Armadas, entre 2 e 11 de outubro, utilizará mais de 10 mil militares, caças e sistemas de mísseis

Por SELES NAFES

O Amapá vai sediar parte de um dos maiores treinamentos militares já realizados no Brasil. Entre os dias 2 e 11 de outubro, as Forças Armadas promovem a Operação Atlas, exercício de guerra que reunirá mais de 10 mil militares, além de caças, blindados, navios e sistemas de mísseis em quatro estados da Amazônia: Amapá, Amazonas, Pará e Roraima.

O objetivo é simular, da forma mais realista possível, um cenário de conflito envolvendo planejamento, deslocamento de tropas e execução de ações estratégicas para testar o preparo das forças na defesa da região e da soberania nacional.

A operação também busca reforçar a integração de operações entre Marinha, Exército e Aeronáutica, avaliando a sinergia e a capacidade de resposta conjunta diante de ameaças externas e internas.

A Amazônia é vista como área de importância estratégica, tanto pelo seu potencial geopolítico quanto por ser alvo de espionagem internacional e de atividades do crime organizado.

O Brasil é referência mundial na técnica de “guerra na selva”, que envolve combates em condições extremas de clima, isolamento e terreno. Para os militares, manter essa expertise é fundamental para garantir o diferencial das tropas brasileiras na região amazônica.