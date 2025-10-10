Amapá receberá antídoto contra metanol em meio a crise de intoxicação no Brasil

Estado não tem notificações de casos de contaminação, mas terá ampolas de fomepizol

Por JORGE ABREU

O Ministério da Saúde incluiu o Amapá na lista de distribuição de fomepizol, antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O Brasil vive uma crise após adulteração de bebidas alcoólicas, o que causou até agora 5 mortes somente no estado de São Paulo, mas há ocorrências fatais em outros estados.

O Amapá não possui notificações de casos de intoxicações por metanol, mas receberá 16 ampolas de fomepizol, como medida preventiva. Esse lote faz parte primeira remessa de 2.500 unidades, que chegou nesta quinta-feira (9), no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O valor total não foi divulgado. Segundo o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 ampolas.

No domingo (5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação de fomepizol. A medida foi concedida com base na Resolução de Diretoria Colegiada 203/2017, que estabelece os critérios e procedimentos para importação em caráter de excepcionalidade.

Notificações e confirmações

Até esta quinta, o país registrou 259 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessas, 24 casos foram confirmados em laboratório e 235 permanecem em investigação.

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são, até o momento, os únicos estados do país com casos confirmados de intoxicação pela substância. Ao todo, foram registrados 20 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Entre os casos em investigação, a maioria está em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Em relação aos óbitos, 5 foram confirmados em São Paulo e 11 seguem em investigação, sendo 1 em Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco, 6 em São Paulo e 1 na Paraíba.