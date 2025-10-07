Amapaense morre no Sul após salvar os filhos de atropelamento; família pede ajuda

A família de Marta Lobato pede ajuda para o translado do corpo a Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um ato de heroísmo e uma tragédia marcam a morte da amapaense Marta Lobato, de 39 anos, que faleceu no Rio Grande do Sul após ser atropelada enquanto salvava os filhos de um acidente de trânsito. O caso comove familiares e amigos, que agora promovem uma campanha para custear o translado do corpo de Marta para Macapá, sua cidade natal, e garantir o retorno do marido e dos três filhos menores ao convívio familiar.

O acidente aconteceu em Porto Alegre (RS), na última segunda-feira (6). Segundo relatos de amigos próximos, Marta havia saído para buscar os filhos Glenda, de 9 anos, e Murilo, de 7, na escola. Ao atravessar a faixa de pedestres com as crianças, um veículo teria avançado o sinal vermelho e feito uma ultrapassagem perigosa.

Em um ato instintivo e desesperado para proteger os filhos, Marta conseguiu empurrá-los para fora do caminho do carro desgovernado. Glenda e Murilo sofreram apenas ferimentos leves, mas ela foi atingida em cheio. Socorrida e levada a um hospital, Marta passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

A família havia se mudado para o Sul há apenas dois meses, em busca de tratamento de transplante renal para uma das crianças. Com a perda repentina, enfrentam agora, além da dor do luto, o alto custo logístico para trazer o corpo de volta a Macapá e retornar com as crianças e o viúvo ao Amapá, onde contam com a rede de apoio familiar.

Campanha de solidariedade

Para cobrir os gastos com o translado, passagens aéreas e demais despesas, a família lançou uma campanha de Pix solidário.

Em uma mensagem emocionada, eles escreveram:

“Nossa família foi surpreendida pela perda repentina da nossa querida Marta. Agora, enfrentamos o difícil desafio de trazê-la de volta para Macapá, sua cidade natal, para que possa descansar perto da família e das pessoas que tanto a amavam. Também precisamos trazer o marido e os três filhos pequenos, que vivem um momento de profunda dor e precisam retornar para o aconchego familiar.”

A família apela à solidariedade da população, pedindo qualquer valor de contribuição ou o simples compartilhamento da mensagem para ampliar o alcance da campanha.

Para quem deseja ajudar:

Pix: [email protected]

Titular: Ediele Camile Lobato dos Santos (Nubank)

“Toda ajuda será recebida com imensa gratidão. Agradecemos de coração por cada gesto de carinho e solidariedade”, finaliza a nota da família.