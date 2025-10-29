Amprev acumula R$ 9,1 bilhões para aposentadorias dos servidores estaduais

A maior parte do dinheiro está aplicada em fundos de investimentos que geram rendimentos todos os meses

A crise na Macapaprev, o instituto de previdência da prefeitura de Macapá, gerou um debate nas redes sociais e muita curiosidade sobre a situação da Amprev, o instituto responsável pelas aposentadorias dos servidores estaduais. Gerenciada por um conselho com representantes do Estado e de funcionalismo, a Amprev tem guardado hoje para os benefícios mais de R$ 9,1 bilhões estão aplicados em diversos fundos de investimentos. O mais polêmico deles, do Banco Master, já rendeu à Amprev mais de R$ 63 milhões em rendimentos. Em entrevista ao quadro SNTV, Jocildo Lemos garantiu que a Amprev tem saúde financeira para as próximas décadas e forneceu dados interessantes. Assista.

