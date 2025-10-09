Ao ir nadar com amigos, adolescente morre afogado no balneário da Fazendinha

Garoto desapareceu nas águas do rio Amazonas nesta quarta-feira (8) e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 22h.

Por JONHWENE SILVA

Um adolescente morreu afogado na tarde desta quarta-feira (8), no balneário da Fazendinha, bairro localizado na Zona Sul de Macapá. Segundo relatos de populares, o garoto, de 15 anos, nadava com um grupo de três amigos quando acabou submergindo no rio Amazonas e não voltou mais à superfície, causando desespero entre os colegas.

Após o comunicado do desaparecimento, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP) iniciou as buscas ainda no fim da tarde. As equipes seguiram com as operações durante a noite, concentrando os esforços na área indicada por testemunhas. Aproveitando o período de maré baixa e com o auxílio de mergulhadores, o corpo de Paulo Moisés Rodrigues de Sousa foi localizado por volta das 22h.

Paulo Moisés estudava na Escola Estadual Jacinta Carvalho e completaria 16 anos nesta quinta-feira (9). O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo e acionou a Polícia Científica para os procedimentos periciais e a investigação das circunstâncias do afogamento.