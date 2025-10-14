Apontado como mandante de execução filmada, Rato é procurado pela polícia

As denúncias sobre o paradeiro de "Rato" podem ser feitas de forma anônima e sigilosa pelo disque-denúncia da DHPP, no número (96) 99170-4302.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Anderson Oliveira Santos, conhecido como “Rato”, de 30 anos, investigado pela prática de homicídio qualificado e suspeito de comandar execuções em Macapá.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a imagem do investigado e solicita o apoio da população com informações que possam ajudar na sua localização. De acordo com as investigações, ele é apontado como liderança de um grupo criminoso, sobretudo com atuação no bairro Buritizal, mas sua área de influência também chega a outras comunidades da zona sul.

Um dos crimes em que ele figura no inquérito policial é a morte de Jaime Marques Correa, de 39 anos, morto no dia 24 de novembro de 2024, a tiros. O crime, ocorrido na Travessa Manoel Valente dos Santos, no bairro, chamou a atenção por ter sido filmado.

A vítima, que possuía várias anotações criminais por violência contra mulheres, foi morta com tiros nas costas, abdômen e cabeça. Segundo as investigações, tudo foi filmado por um suspeito conhecido como “Galo Cego”, que foi executado cinco meses depois, em abril de 2025.

O homem apontado como autor dos disparos, João Max dos Santos Ferreira, foi preso pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) no começo deste mês, dia 2 de outubro, no Centro Comercial de Macapá. A morte de Jaime teria sido executada a mando de “Rato”, que continua sendo procurado. Segundo a Polícia Civil, ele também responde a outros inquéritos relacionados a homicídios.

As denúncias sobre o paradeiro do foragido podem ser feitas de forma anônima e sigilosa pelo disque-denúncia e WhatsApp da DHPP, no número (96) 99170-4302.