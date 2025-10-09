Após 10 anos sem mandatos, Fátima volta ao parlamento defendendo a liberação do petróleo

Por SELES NAFES
Após uma década longe dos mandatos eletivos, Fátima Pelaes (REP) voltou ao parlamento federal nesta quinta-feira (9). A suplente do Republicanos, de 66 anos, assumiu interinamente a vaga da deputada Aline Gurgel (REP), nomeada novamente para o cargo de secretária de Assistência Social do Governo do Amapá.
Com cinco mandatos anteriores, Fátima encerrou sua trajetória parlamentar em 2014, quando não conseguiu a reeleição. No entanto, permaneceu na vida pública como secretária de Turismo no governo de Camilo Capiberibe (PSB). Entre 2016 e 2018, indicada pelo MDB, foi secretária especial de Políticas para Mulheres no governo de Michel Temer.
Durante o discurso de posse, Fátima agradeceu à deputada Aline Gurgel pela confiança e destacou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.
“Queremos mostrar ao Brasil que é preciso crescer sem destruir, produzir sem excluir, avançar sem perder nossos valores e nossa identidade amazônica. O Amapá será um exemplo de que desenvolvimento e sustentabilidade podem caminhar juntos”, afirmou.
Com o retorno à Câmara, Fátima Pelaes reforça o protagonismo feminino da bancada amapaense e retoma a articulação política em torno de pautas sociais e econômicas, especialmente ligadas à exploração de petróleo na costa do Amapá, tema que promete movimentar os debates em Brasília.