Após 10 anos sem mandatos, Fátima volta ao parlamento defendendo a liberação do petróleo

Suplente de 66 anos pelo Republicanos foi empossada na cadeira de Aline Gurgel que voltou ao governo do Estado

Por SELES NAFES

Após uma década longe dos mandatos eletivos, Fátima Pelaes (REP) voltou ao parlamento federal nesta quinta-feira (9). A suplente do Republicanos, de 66 anos, assumiu interinamente a vaga da deputada Aline Gurgel (REP), nomeada novamente para o cargo de secretária de Assistência Social do Governo do Amapá.

Com cinco mandatos anteriores, Fátima encerrou sua trajetória parlamentar em 2014, quando não conseguiu a reeleição. No entanto, permaneceu na vida pública como secretária de Turismo no governo de Camilo Capiberibe (PSB). Entre 2016 e 2018, indicada pelo MDB, foi secretária especial de Políticas para Mulheres no governo de Michel Temer.

Durante o discurso de posse, Fátima agradeceu à deputada Aline Gurgel pela confiança e destacou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.

“Queremos mostrar ao Brasil que é preciso crescer sem destruir, produzir sem excluir, avançar sem perder nossos valores e nossa identidade amazônica. O Amapá será um exemplo de que desenvolvimento e sustentabilidade podem caminhar juntos”, afirmou.

Com o retorno à Câmara, Fátima Pelaes reforça o protagonismo feminino da bancada amapaense e retoma a articulação política em torno de pautas sociais e econômicas, especialmente ligadas à exploração de petróleo na costa do Amapá, tema que promete movimentar os debates em Brasília.