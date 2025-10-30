Após 5 cirurgias, cadela atacada por pitbulls espera adoção

Por SELES NAFES
Depois de enfrentar cinco cirurgias e quase quarenta dias internada, a cadela atacada por dois pitbulls em uma rua da zona norte de Macapá está totalmente recuperada e pronta para ganhar um novo lar. A recuperação foi confirmada por Victor Hugo, da clínica Animalia, para onde o animal foi levado logo após o ataque.
A cadela, que tem aproximadamente sete anos, sofreu lacerações graves e múltiplas fraturas.
“Ela passou cinco cirurgias, sendo três ortopédicas e duas em tecido mole”, explicou Victor Hugo. Durante o período de internação, Pantera recebeu cuidados constantes das veterinárias Lindamara Rodrigues e Ellen Domingos.
O caso ocorreu no Loteamento São José, no dia 25 de setembro, e ganhou grande repercussão nas redes sociais. Segundo moradores, os pitbulls teriam sido soltos propositalmente pelo dono, que estaria incomodado com a presença da cadela, alimentada por vizinhos. A comunidade registrou um boletim de ocorrência pedindo apuração do ataque.
Hoje, totalmente recuperada e ativa, Pantera aguarda uma adoção responsável.
“Hoje está 100% recupera e disponível para adoção”, acrescentou Victor Hugo. A cadela ganhou o nome de Pantera, em referência à força e resistência demonstradas durante o tratamento.
Informações sobre adoção: 96 98102-8081.