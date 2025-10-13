Após acordo, Dalua anula eleição antecipada e anuncia pleito para 2026

Por SELES NAFES

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro Dalua (União Brasil), confirmou nesta segunda-feira (13) a anulação da eleição antecipada da Mesa Diretora, realizada na semana passada para o biênio 2027/2028. O gesto ocorre após um acordo que também prevê a retirada de uma ação judicial que contestava a legalidade do pleito.

A eleição havia sido antecipada a pedido da bancada do PDT, como uma demonstração de força da oposição ao prefeito Antônio Furlan (MDB), que hoje é maioria na Casa. Dalua havia sido reeleito com 16 votos, e o resultado chegou a ser comemorado como uma vitória política sobre o bloco governista.

Apesar de ter ampla vantagem e chances reais de manter a decisão na Justiça, Dalua decidiu adiar a escolha da nova Mesa para 2026, quando encerra o atual mandato.

Em discurso, ele explicou que a decisão foi fruto de um entendimento com o vereador Ezequias Monteiro (PSD), um dos autores da ação judicial protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) para anular a eleição.

“Entramos num entendimento pelo bem da Casa. O vereador Ezequias se comprometeu a retirar a ação, e nós concordamos em deixar a eleição para o ano que vem. Pela pacificação e em respeito à minoria, o acordo foi firmado”, declarou Dalua.

O atual mandato da Mesa Diretora segue até 31 de dezembro de 2026, e a nova eleição deve ser convocada somente no segundo semestre do próximo ano.