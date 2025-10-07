Após desgaste, Furlan assina exoneração de secretário denunciado pela ex-companheira

Pedro Filé é acusado pela ex de invadir celular, xingá-la e mantê-la em cárcere

Por SELES NAFES

Um escândalo de violência doméstica derrubou o secretário municipal de Assistência Social de Macapá, Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, de 41 anos. O prefeito Antônio Furlan (MDB) assinou, nesta segunda-feira (6), o decreto que oficializa a exoneração “a pedido” do jornalista, que era uma das principais indicações políticas do deputado federal Vinícius Gurgel (PL). O Portal SN procurou o ex-secretário.

A decisão veio após forte pressão nas redes sociais onde circularam denúncias e boletins de ocorrência registrados pela ex-companheira de Pedro Filé. A vítima de 28 anos o acusa de uma série de abusos psicológicos e invasões de privacidade, incluindo o roubo de seu celular, alteração de senhas de redes sociais e xingamentos.

De acordo com dois boletins que o Portal SN teve acesso, registrados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a vítima relatou que o ex-companheiro invadiu suas contas de e-mail e redes sociais, alterando senhas e impedindo o acesso a aplicativos bancários e de comunicação.

A vítima afirmou que o relacionamento começou em janeiro deste ano, teve o primeiro rompimento em maio, mas foi reatado em junho. Desde o início, segundo ela, a convivência era marcada por comportamentos possessivos e episódios de controle.

Nos relatos, a jovem disse que Pedro Filé monitorava seus passos 24 horas por dia, trancava-a dentro de casa e a impedia de sair. Em uma das denúncias, registradas no final de setembro, ela afirmou que o ex-secretário teria usado o próprio celular dela para recuperar senhas de redes sociais como Instagram, WhatsApp e Gmail, deixando-a sem acesso a suas contas.

Além disso, o boletim registra que ele a ameaçou e ofendeu com palavras de baixo calão, chamando-a de “vagabunda” e “puta”, e chegou a cadastrar o próprio e-mail como chave de recuperação das contas da vítima. Diante da gravidade dos fatos, a mulher pediu medidas protetivas contra o ex-companheiro.

Exoneração

O decreto de exoneração foi publicado no Diário Oficial do Município com data de ontem (6). No documento, o prefeito Furlan determina a dispensa “a pedido” do secretário, mas não faz menção direta às denúncias. Procurada por SN, a secretária de Comunicação da PMM, Janize Resende, se limitou a confirmar que a exoneração teria ocorrido por vontade do secretário, mas fontes confirmam que Furlan, descontente com o desgaste político, teria ordenado que Pedro Filé pedisse o desligamento.

O ex-secretário era considerado um dos auxiliares mais próximos do grupo político de Vinícius Gurgel, que exerce forte influência na atual gestão municipal, e estava comandando um dos maiores orçamentos da capital, o de Assistência Social. O Portal SN perguntou à Janize se ela poderia repassar o contato de Pedro Filé para que ele pudesse ser ouvido nesta reportagem.

“Ele não pode se pronunciar por questões jurídicas“, respondeu.

Em tempo: após a publicação da reportagem, Pedro Filé enviou a seguinte mensagem:

“O Senhor Pedro Filé Lourenço da Costa Neto informa que está se defendendo judicialmente, sob sigilo de justiça, das denúncias que lhe foram imputadas.

Reafirma sua confiança na verdade dos fatos e na Justiça, que, em breve, certamente prevalecerão. Neste momento, o Sr. Pedro manifesta profunda gratidão a todos que têm lhe prestado apoio e confiança, reafirmando seu compromisso com a transparência e o respeito às instituições”.