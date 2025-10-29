Após romper tornozeleira eletrônica, mulher que recolhia “caixinha” de facção é presa

O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira (28) pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá determinou a prisão de uma mulher que responde a dois processos por integrar uma facção criminosa, atuando como responsável pelo recolhimento financeiro da chamada “caixinha” do crime organizado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira (28), em Santana, pela 1ª Delegacia de Polícia.

De acordo com o delegado Bruno Braz, a mulher estava em liberdade condicional, sob monitoramento eletrônico, desde julho. No entanto, em setembro — um dia após a Justiça decretar sua prisão —, ela rompeu a tornozeleira eletrônica e passou a ser considerada foragida.

A suspeita, de 24 anos, foi localizada e presa em frente a uma residência no bairro Fonte Nova. Seu nome não foi divulgado.