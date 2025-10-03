Após ser abusada pelo padrasto em floresta, ribeirinha foge em embarcação e denuncia estupro

Caso ocorreu numa comunidade ribeirinha do município de Mazagão, a cerca de 35 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma jovem ribeirinha conseguiu escapar após ser abusada sexualmente pelo próprio padrasto em uma área de mata de Mazagão. O crime ocorreu no último fim de semana enquanto o homem, padrasto da vítima, consumia bebida alcoólica e participava de uma partida de futebol na comunidade.

Segundo relato da vítima, o agressor a conduziu até a floresta, onde praticou o abuso e, em seguida, a ameaçou de morte caso contasse o ocorrido. Conseguindo fugir em uma embarcação até a sede urbana do município, a cerca de 35 km da capital, Macapá, ela procurou ajuda imediatamente e denunciou o crime à polícia.

Após a denúncia, a vítima recebeu atendimento especializado e acompanhamento psicológico, seguindo os protocolos legais de proteção em casos de violência sexual e doméstica.

Diante da gravidade do caso, a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, que já havia fugido do local após o crime. Após diligências investigativas e operacionais, o homem foi localizado e preso na quinta-feira (2).

“Adotamos todos os protocolos legais e de proteção, garantindo segurança e apoio à vítima, e conseguimos localizar e prender o investigado graças ao trabalho conjunto da equipe”, afirmou o delegado José Victor Souto.

Ele foi encaminhado em audiência de custódia, onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável, enquadrado no contexto de violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha.