Após translado, mãe que salvou filhos é sepultada no AP; família agradece ajuda

Família amapaense expressou publicamente sua gratidão pelo apoio recebido.

Por RODRIGO DIAS

Após dias de profunda dor e intensa mobilização popular, a família da amapaense Marta Lobato, de 39 anos, conseguiu realizar o translado do corpo da heroína que morreu ao salvar os filhos de um atropelamento no Rio Grande do Sul. Marta foi velada e sepultada em Macapá, sua terra natal, permitindo que o marido, Gabriel Sampaio, e os três filhos retornassem ao Amapá.

O esforço para trazer o corpo de volta mobilizou uma campanha de solidariedade, coroada de êxito, e a família expressou publicamente sua gratidão pelo apoio recebido. O viúvo, Gabriel Sampaio, gravou um vídeo emocionado nesta quinta-feira (16) ao portal SelesNafes.com:

“Graças a Deus, todo o custo, os valores, a nossa meta foi alcançada. De coração despedaçado, mas confortado por Deus, quero agradecer imensamente a todo mundo e dizer que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que ajudaram, direta ou indiretamente”, declarou Gabriel.

A tragédia ocorreu no dia 6 de outubro, em Porto Alegre (RS), onde a família residia há dois meses para tratar de um problema renal de uma das crianças. Ao buscar os filhos na escola, Marta foi atingida por um veículo na faixa de pedestres, mas conseguiu empurrar Glenda, de 9 anos, e Murilo, de 7, salvando-os do impacto. Ela não resistiu aos ferimentos.

Nota de agradecimento e encerramento da campanha

A família também publicou uma nota detalhando o apoio recebido e o destino dos recursos arrecadados. O texto esclarece que os valores da campanha solidária, que atingiu a meta, serão destinados ao restabelecimento da família no Amapá, “contribuindo com os cuidados gerais e o bem-estar emocional das crianças”.

Com a conclusão do translado e da meta de arrecadação, a família solicitou o encerramento das doações via Pix solidário, agradecendo a todas as “demonstrações de carinho, oração e apoio”.

O viúvo finalizou sua mensagem com palavras de fé e esperança:

“E agora é uma nova vida, um novo recomeço. Eu tenho certeza de que o Papai do Céu está comigo, assim como ela também está conosco. Muito obrigado”.