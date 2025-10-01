Aposta de R$ 3,50 em Macapá acerta Lotofácil e ganha R$ 1,1 milhão

Apostador jogou na Lotérica R & W, no bairro Buritizal, zona sul da capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

A sorte bateu à porta da capital amapaense nesta terça-feira (30). No concurso 3500 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal, uma aposta simples de R$ 3,50, feita na Lotérica R & W, no bairro Buritizal, zona sul de Macapá, acertou as 15 dezenas e faturou R$ 1.144.466,65.

O bilhete premiado — com os números 01-02-04-05-06-07-09-10-11-12-14-16-18-19-21 — foi um dos seis ganhadores do prêmio principal, que também saiu para apostas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O resultado confirma que a probabilidade de uma em quase 3,3 milhões pode, sim, virar realidade.

O sorteio ainda foi generoso com outra aposta da capital. Um jogo registrado na Lotérica Prosperidade I, no bairro Zerão, acertou 14 números e garantiu R$ 1.733,31.

Como jogar

O próximo sorteio da Lotofácil já tem data marcada: hoje (1º) – pois o jogo ocorre de segunda a sábado, sempre as 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Valores: a aposta mínima de 15 números custa R$ 3,50. É possível selecionar até 20 dezenas, o que aumenta o valor do jogo, mas reduz a probabilidade de uma em 3,3 milhões para uma em 211.

Bolão: alternativa para dividir custos e ampliar chances. O valor mínimo é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50.