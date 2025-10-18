Atiradores em carro vermelho matam morador de área de ponte com 4 tiros; 2 na cabeça

Crime ocorreu no bairro Provedor 2, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 21 anos foi executado com quatro tiros — dois deles na cabeça — na área de ponte do bairro Provedor II, em Santana. Os disparos partiram de um carro vermelho que passou pela Travessa 12, próximo ao numeral 27, na noite de sexta-feira (17).

A vítima foi identificada como Bruno Dias da Silva, morador da própria travessa. Testemunhas relataram que os ocupantes do veículo portavam armas longas e efetuaram vários disparos contra Bruno, que ainda conseguiu ser levado por meios próprios ao Hospital de Emergência de Santana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

De acordo com informações repassadas pelo policial de serviço no hospital, Bruno foi atingido por dois tiros na cabeça, um no tórax e outro na perna.

Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas nenhum dos envolvidos foi encontrado. O carro utilizado na ação criminosa não foi localizado até o momento também.