Atraído por ligação de mulher, ex-detento é morto com 7 tiros

Homicídio ocorreu no conjunto Macapaba II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma chamada para a morte. Depois de ser atraído por uma mulher até o conjunto Macapaba II, na zona norte de Macapá, o ex-presidiário Pedro Dener de Almeida Furtado, de 28 anos, foi morto com sete tiros na noite deste domingo (12), por volta das 21h30, em via pública.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A polícia, no entanto, descartou a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte –, já que a motocicleta da vítima não foi levada.

Uma das suspeitas é a de que o ex-detento tenha caído em uma emboscada. Um parente relatou que Dener havia saído de casa, no bairro Buritizal, para encontrar uma mulher com quem falara por telefone minutos antes de ser morto.

Segundo o perito Odair Monteiro, o corpo apresentava cinco perfurações nas costas e duas nas nádegas, o que indica que o autor dos disparos agiu por trás, de forma covarde.

De acordo com as polícias Civil e Militar, Dener havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e possuía antecedentes por roubo à mão armada, tráfico de drogas e lesão corporal resultante de um acidente de trânsito.

Com medo de represálias de facções criminosas que atuam na região, moradores disseram ter apenas ouvido os disparos. A Força Tática acompanhou os trabalhos da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) no local, mas ninguém foi preso.

As buscas continuam, e quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato com a DHPP pelo Disque-Denúncia: (96) 99170-4302.