Bar do Vila diz que falta fiscalização e ambulantes vendem até o amanhecer

Advogado do estabelecimento responsabilizou ambulantes e seus clientes pela sujeirada no canteiro central da Avenida Mendonça Furtado

Por SELES NAFES

O Bar do Vila, localizado na Avenida Mendonça Furtado, no bairro Central de Macapá, se manifestou nesta terça-feira (28) após reportagem do Portal SelesNafes.Com do último domingo (26) que mostrou o acúmulo de lixo deixado nas noites de funcionamento do estabelecimento e de outro bar da região. Por meio de advogado, o Vila negou responsabilidade pela sujeira e atribuiu o problema à presença de vendedores ambulantes e frequentadores que permanecem no local até o amanhecer, mesmo após o fechamento do bar, que encerra suas atividades à 1h da manhã.

A nota, assinada pelo advogado Mayk Camelo, o empreendimento afirma “opera dentro da mais estrita legalidade” e mantém um “compromisso inegociável com a manutenção, organização e limpeza das áreas públicas adjacentes”. O texto ressalta que o bar possui todas as licenças exigidas para funcionamento em 2025, e que realiza limpeza contínua das calçadas e arredores durante o expediente e faz uma “remoção completa de lixo” imediatamente após o encerramento das atividades.

“O espaço é devolvido à comunidade em condições impecáveis”, afirma a direção, que argumenta que o lixo mostrado nas imagens da reportagem se acumula no canteiro central da avenida, local que seria ocupado por ambulantes sem licença e por pessoas que permanecem consumindo bebidas até o amanhecer. O bar também aponta falta de fiscalização como principal causa do problema.

Ciente do impacto para a comunidade, o estabelecimento informou ter protocolado pedidos formais às autoridades competentes, solicitando medidas de fiscalização e regulamentação para o uso da via pública.

“Respeitamos todas as formas de empreendedorismo, mas defendemos que estas devem ser exercidas dentro de um quadro de segurança jurídica e organização mínima. É fundamental que haja uma fiscalização efetiva e que os órgãos públicos competentes atuem para regulamentar e fiscalizar a atuação dos vendedores ambulantes na região”, comentou o advogado.

Camelo disse ainda que o Bar está “à disposição do poder público para colaborar na busca por soluções conjuntas. Acreditamos que o diálogo e a ação coordenada entre comerciantes, ambulantes e órgãos fiscalizadores são as ferramentas mais eficazes para resolver o problema”, concluiu.

O Bar Janelinha, outro estabelecimento citado na reportagem de domingo, não se manifestou sobre o tema.