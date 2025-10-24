TRÁFICO

Barco trouxe 7 quilos de drogas escondidos em carga de farinha

24, outubro, 2025
Foto: Olho de Boto
Carga não tinha dono e foi despachada como encomenda, que chegou no Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá.
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática interceptaram uma embarcação na madrugada desta sexta-feira (24), no Porto do Grego, em Santana, e apreenderam cerca de 7 quilos de drogas escondidos dentro de uma saca de sarrapilha, misturados a farinha de mandioca.

O carregamento ilícito havia sido despachado como encomenda na cidade paraense de Santarém e tinha como destinatário um homem identificado como Diógenes Gonçalves.

Os policiais estavam na área portuária do município, durante ações da Operação Protetor, por volta de 5h, quando foram informados pelo setor de Inteligência da PM sobre a chegada de um possível carregamento de drogas no barco São Bartolomeu III.

Os policiais estavam em ações da Operação Protetor quando foram informados sobre a chegada do carregamento de drogas. Foto: Olho de Boto

Tabletes pesaram 7 kg. Foto: Olho de Boto

Assim que a embarcação atracou, o comandante foi abordado e, após uma conversa formal, conduziu os militares até o compartimento de cargas. No local, os policiais encontraram sete tabletes de cor vermelha e duas porções grandes embaladas em plástico verde, com forte odor e características semelhantes à droga do tipo crack.

O material apreendido foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp de Santana. O destinatário da encomenda não foi localizado.

Força Tática auxilia na Operação Protetor

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!