Barco trouxe 7 quilos de drogas escondidos em carga de farinha

Carga não tinha dono e foi despachada como encomenda, que chegou no Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática interceptaram uma embarcação na madrugada desta sexta-feira (24), no Porto do Grego, em Santana, e apreenderam cerca de 7 quilos de drogas escondidos dentro de uma saca de sarrapilha, misturados a farinha de mandioca.

O carregamento ilícito havia sido despachado como encomenda na cidade paraense de Santarém e tinha como destinatário um homem identificado como Diógenes Gonçalves.

Os policiais estavam na área portuária do município, durante ações da Operação Protetor, por volta de 5h, quando foram informados pelo setor de Inteligência da PM sobre a chegada de um possível carregamento de drogas no barco São Bartolomeu III.

Assim que a embarcação atracou, o comandante foi abordado e, após uma conversa formal, conduziu os militares até o compartimento de cargas. No local, os policiais encontraram sete tabletes de cor vermelha e duas porções grandes embaladas em plástico verde, com forte odor e características semelhantes à droga do tipo crack.

O material apreendido foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp de Santana. O destinatário da encomenda não foi localizado.